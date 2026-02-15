Il ragazzo travolto da Stroppa il papà | Quell’uomo correva come un folle
Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto condotta da un collaboratore di Elon Musk, causando grande dolore nella comunità. La sera in cui è avvenuto l’incidente, il padre di Mirco ha raccontato che l’uomo alla guida “corsava come un pazzo”, portando il bambino a finire sotto le ruote. Un dettaglio che rende ancora più choc l’accaduto, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica.
L’Ombra di un Innovatore: Una Vita Spezzata e un Paese in Interrogatorio. Una notte di febbraio ha portato via Mirco Garofano, diciottenne investito da un’auto guidata da un collaboratore di Elon Musk. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si trovava sulle strisce pedonali, lasciando il padre, Giuseppe Garofano, nel dolore e sollevando un’ondata di interrogativi sulla sicurezza stradale e la responsabilità delle aziende tecnologiche. Il Dolore di un Padre, l’Immagine di un’Ordinaria Sera. Giuseppe Garofano ancora fatica a ricostruire le ore che hanno preceduto la tragica notizia. Ricorda un’attesa che si è trasformata in angoscia, un silenzio che ha annunciato l’irreparabile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Stroppa era al volante della Smart che il 31 gennaio travolse e uccise un ragazzo a Roma facebook
Hai ucciso un ragazzo con la macchina e cinguetti come se non fosse accaduto niente. #musk #stroppa #MircoGarofano x.com