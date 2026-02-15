Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 15 Febbraio 2026, si attesta a 0,095 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 14 Febbraio 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 13 con 0,034 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 20 con 0,122 €kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali, in particolare tra le 13:00 e le 15:00, mentre le fasce serali, tra le 19:00 e le 22:00, hanno rappresentato il picco di costo per i consumatori. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 15022026 0,095 -0,013 14022026 0,108 -0,006 13022026 0,109 -0,006 12022026 0,115 -0,005 11022026 0,121 +0,006 10022026 0,128 -0,009 09022026 0,137 +0,022 08022026 0,115 +0,003 07022026 0,112 -0,014 06022026 0,126 -0,004 05022026 0,130 -0,006 04022026 0,135 -0,004 03022026 0,139 +0,001 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 -0,007 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,004 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 -0,001 26012026 0,149 +0,021 25012026 0,128 -0,010 24012026 0,138 -0,020 23012026 0,158 -0,001 22012026 0,159 +0,007 21012026 0,153 +0,005 20012026 0,148 -0,000 19012026 0,148 +0,006 18012026 0,142 -0,003 17012026 0,145 +0,008 16012026 0,137 -0,008 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,122 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,144 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 febbraio 2026; Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?; PUN luce e PSV gas 8 febbraio: insolito aumento del prezzo luce.

Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?Il PUN è salito sin dall’inizio dell’anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una ... key4biz.it

Energia, aumenta il prezzo unico nazionale: cosa cambia nelle bolletteIl prezzo delle bollette, in seguito all'aumento del prezzo unico nazionale dell'energia, potrebbe cambiare parecchio. newsmondo.it

Oggi il prezzo medio del gasolio, a livello provinciale, si attesta su € 1,65 al litro. Scopriamo insieme quali sono le province, dove fare rifornimento risulta più conveniente. [email protected] +39 02 205711 www.transpobank.it #prezzicarburante #trasp facebook