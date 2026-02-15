Il Polo ’striglia’ Valettini sulle scuole

Scuole, il Polo Progressista e di Sinistra, composto da Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Massa Città in Comune, invita il presidente della Provincia, Roberto Valettini, a stare con i piedi per terra adoperandosi prima di tutto per risolvere i problemi nei cantieri Pnrr delle scuole Tacca di Carrara e Barsanti di Massa (nella foto). "Non bisogna poi dimenticare il dramma della scuola Marconi – afferma il Polo – che non si può pensare di risolvere giocando allo scaricabarile con la sindaca di Carrara. Valettini è stato eletto con il sostegno concreto delle destre e in particolare modo attraverso l'impegno del consigliere regionale Ferri e degli onorevoli Barabotti e Amorese.