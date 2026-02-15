Il personaggio Il gol e il premio La gioia di Fagioli | Vittoria di gruppo

Fagioli ha segnato il suo primo gol, un momento che aspettava da tempo, e questa conquista gli ha regalato una vittoria di squadra. La sua esultanza spontanea ha dimostrato quanto questa rete rappresenti un passo avanti nella sua evoluzione, che ha già visto dimostrare il suo talento con passaggi precisi e assoli coraggiosi. La gioia del centrocampista riflette la soddisfazione di un gruppo che ha lavorato duramente per ottenere il risultato.

Gli mancava solo il gol. Il gesto tecnico più importante per completare una crescita portata avanti in questi mesi e fatta di carisma, leadership e giocate in puro cachemire. Fagioli lo ha trovato nella trasferta più difficile, aprendo il compasso su una partita che la Fiorentina ha voluto far sua fin dall’inizio. E la prova maiuscola del centrocampista non è passata inosservata, visto che la Lega al 90’ lo ha premiato come il miglior giocatore in campo. "La vittoria è l’importante, non il mio premio. Le prestazioni dei singoli portano alla vittoria e a livello difensivo ci siamo comportati da squadra umile, consapevoli di giocare con una grande squadra" le parole di Fagioli, che poi si è proiettato sulla corsa salvezza: "L’obiettivo adesso è questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Moise Kean, con il suo gol, ha riacceso la passione e ristabilito l’equilibrio in campo.

Cresciuto come figura di rilievo, Crescita Fagioli si sta affermando come uno dei protagonisti della Fiorentina.

