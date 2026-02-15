Il Pd sull' avvio dei lavori nel parco nord | Masci gioca d' azzardo coi soldi dei pescaresi

Gli esponenti del Partito Democratico commentano l'avvio dei lavori nel parco nord: "Rischio nuovo default per il Comune di Pescara" «Il sindaco che diceva di amare Pescara ha deciso di giocare d’azzardo sulla pelle e sulle tasche dei pescaresi. Far partire i lavori per il parco nord nel pieno del contenzioso sul valore degli espropri, pur di portare a casa qualche voto, rischia per trasformarsi in un clamoroso boomerang: gli espropri potrebbero costare 8 milioni di euro, un costo enorme per il Comune che certamente si tradurrebbe in tagli ai servizi, aumento di tasse e tariffe, un nuovo defalut dietro l’angolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: AI, Spazio, Green e Difesa. Il Manifesto del PD per l’autonomia UE; Sulmona: il Pd all’attacco sul silenzio riguardante la gestione del trasporto pubblico locale; GIUSTIZIA E SOCIALE, IL PD PARTE DA TRECATE. SERRACCHIANI E ROSSI: NO AL REFERENDUM CHE DEMOLISCE LA COSTITUZIONE, SÌ ALL’ASCOLTO DELL’ITALIA REALE; Aversa, il Pd convoca tavolo del centrosinistra: Confronto su contenuti e programmi.

Catanzaro, il PD contro la raccolta firme per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunaleIl Partito Democratico di Catanzaro critica l’iniziativa del centrodestra per la fine anticipata della consiliatura: Forzatura istituzionale che rischia di danneggiare la città. catanzaroinforma.it

Il Pd: Abbiamo chiesto a Foronchi di ricandidarsiCattolica, pressing dei dem sulla sindaca. Il segretario territoriale Ierardi: Sta svolgendo un ottimo lavoro, è la persona giusta per guidare la città . msn.com

Il candidato di Italia Viva a Rete8: «In caso di secondo turno appoggerei l’alternativa a Masci». Sulla fusione con Montesilvano e Spoltore: «Dubbi sul 2027, ma in ogni caso io non correrò» #ilcentro facebook