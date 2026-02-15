Il parco pubblico di via D’Andrea intitolato a Gianluca Di Zio Montesilvano celebra l’inclusività FOTO

Sabato 14 febbraio, il parco pubblico di via D’Andrea a Montesilvano è stato intitolato a Gianluca Di Zio, dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di dedicargli lo spazio per onorare la sua memoria. La cerimonia si è svolta davanti alla Nuova Arena dei Fiori, attirando molti cittadini e amici di Gianluca. La scelta di dedicare il parco a Di Zio nasce dalla volontà di mantenere vivo il suo ricordo tra la comunità locale. Durante l’inaugurazione, sono stati posizionati un cartello e alcuni fiori, mentre i presenti hanno ricordato le sue passioni e il suo impegno nel

Il "salotto all'aperto" della città nasce nel segno dell’accessibilità universale e del ricordo del socio fondatore dell’associazione Carrozzine Determinate Nella mattinata di sabato 14 febbraio, è stato ufficialmente intitolato a Gianluca Di Zio il nuovo parco pubblico situato in via D’Andrea a Montesilvano, proprio di fronte alla Nuova Arena dei Fiori. Uno spazio che non è solo un’opera di riqualificazione urbana, ma un simbolo di lotta alle barriere architettoniche e di amore per la vita, dedicato a colui che del superamento dei limiti ha fatto la propria missione.? Gianluca Di Zio, scomparso nel luglio 2024 a 52 anni, è stato una figura centrale per il tessuto sociale di Montesilvano.🔗 Leggi su Ilpescara.it La segnalazione: "A Montesilvano via D'Andrea chiusa al traffico nonostante l'ordinanza sia scaduta da quattro giorni" [FOTO] A Montesilvano, via D'Andrea rimane chiusa al traffico nonostante l’ordinanza sia scaduta da quattro giorni. Il futuro del Parco Ila. Verde e inclusività. Lavori all’ex Sanatorio Il Parco Ila, ex Sanatorio Regina Elena, sta attraversando una fase di rinnovamento con lavori di riqualificazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spazio verde; Villa Eugenia, Cervellini: Perso anche il parco pubblico; Un parco di 12ettari fra natura e architettura ha restituito alla sua città una ex area industriale; Ex Gazometro di via Picardi, svolta dopo 28 anni: parco pubblico e nuove opere per Montegranaro-Salinella. Il parco pubblico di via D’Andrea intitolato a Gianluca Di Zio, Montesilvano celebra l’inclusività [FOTO]Il salotto all'aperto della città nasce nel segno dell’accessibilità universale e del ricordo del socio fondatore dell’associazione Carrozzine Determinate ... ilpescara.it Punta Marina, il parco torna a gara: nove anni per ridisegnare uno spazio pubblicoIl Comune di Ravenna apre una nuova fase per uno degli spazi più frequentati di Punta Marina Terme: la porzione di parco con annesso bar e punto ristoro di via Cristoforo Colombo 19 va a gara pubblica ... ravenna24ore.it AREZZO. 12 FEBBRAIO ORE 21 AL CAI “FORESTE CASENTINESI DA PROTEGGERE E DA VIVERE” CON ANDREA GENNAI Il direttore del Parco Nazionale Andrea Gennai per parlare di turismo consapevole e ambiente Abbiamo a due passi da casa una d facebook