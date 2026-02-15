Il Paradiso delle Signore anticipazioni fino al 20 febbraio | Odile distrutta
Odile si sente devastata dopo l’ultimo scontro, causato dalla decisione di Andrea di lasciarla. La donna, che ha investito molte energie nella loro relazione, si trova ora a dover affrontare un momento difficile. La scena si svolge nel negozio, dove Odile cerca di nascondere il dolore dietro un sorriso forzato.
Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10.. La serie tv Rai tratta una storia ambientata a Milano tra gli anni ’50 e ’60, e stanno ora circolando le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, la soap continua a parlare di amore, ambizioni e segreti. Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Tancredi ha fatto una proposta a Rosa, e questo ha riacceso il complicato triangolo con Marcello, che ancora vede una possibilità per il loro amore. 🔗 Leggi su Tpi.it
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Odile innamorata di Ettore, ma lui ricambia i suoi sentimenti?
Odile si innamora di Ettore, e questa passione mette in crisi il suo rapporto con Salvatore.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 febbraio: Odile e Greta si riavvicinano, Fulvio promosso
Tra cene interrotte e tensioni inaspettate, il Paradiso delle Signore torna con una puntata ricca di colpi di scena.
Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Rosa Parte, Marcello Distrutto!
Argomenti discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: il tradimento di Ettore (Odile ingannata); Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 febbraio: Odile e Greta si riavvicinano, Fulvio promosso; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026.
Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026Il Paradiso delle Signore 10 daily 8, trame 23-27 febbraio 2026. Ecco le trame e le anticipazioni in onda su Rai 1 ... tvserial.it
Il Paradiso delle Signore finisce prima? La Rai cambia la messa in onda per l’ultima puntataLa Rai cambia la programmazione de Il paradiso delle signore: svelata la data dell'ultima puntata. Ecco quando andrà in onda. lopinionista.it
«Penso di conoscere bene Ettore», afferma sicura Odile, che continua a difenderlo nonostante i dubbi che circolano tra chi le sta vicino. La settimana dal 16 al 20 febbraio a Il Paradiso delle Signore promette tensioni e sorprese a non finire. Le nuove puntate facebook