Il Paradiso delle Signore anticipazioni fino al 20 febbraio | Odile distrutta

Odile si sente devastata dopo l’ultimo scontro, causato dalla decisione di Andrea di lasciarla. La donna, che ha investito molte energie nella loro relazione, si trova ora a dover affrontare un momento difficile. La scena si svolge nel negozio, dove Odile cerca di nascondere il dolore dietro un sorriso forzato.

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10.. La serie tv Rai tratta una storia ambientata a Milano tra gli anni ’50 e ’60, e stanno ora circolando le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, la soap continua a parlare di amore, ambizioni e segreti. Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Tancredi ha fatto una proposta a Rosa, e questo ha riacceso il complicato triangolo con Marcello, che ancora vede una possibilità per il loro amore. 🔗 Leggi su Tpi.it

Odile si innamora di Ettore, e questa passione mette in crisi il suo rapporto con Salvatore.

Tra cene interrotte e tensioni inaspettate, il Paradiso delle Signore torna con una puntata ricca di colpi di scena.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Rosa Parte, Marcello Distrutto!

