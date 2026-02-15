Il nuovo allenatore andrà via a giugno | l’obiettivo è De Zerbi

Roberto De Zerbi rischia di lasciare il suo attuale club a giugno, perché il suo nome è al centro di trattative di mercato. Paratici ha fatto il nome del tecnico bresciano come possibile rinforzo per la Fiorentina, ma De Zerbi potrebbe invece tornare in Inghilterra, dove ha già allenato. La società toscana ha fatto sapere di puntare forte su di lui per rinforzare la squadra.

Paratici vorrebbe portarlo alla Fiorentina, ma il tecnico bresciano potrebbe far ritorno in Premier Il club vuole lui, Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano è fresco di divorzio col Marsiglia, avvenuto qualche giorno dopo l'umiliante sconfitta col Paris Saint-Germain. Gli estimatori di De Zerbi rimangono comunque tanti. Paratici pensa a lui per la Fiorentina che verrà, ma tra gli addetti ai lavori c'è quasi la convinzione che alla fine farà ritorno in Premier League. Per i bookmakers, l'ex Sassuolo è l'obiettivo numero uno del Tottenham.