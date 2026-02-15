Il nonno senza biglietto va perdonato

Il nonno di 85 anni, mio suocero, ha ricevuto una multa di 117,50 euro a gennaio perché non ha obliterato il biglietto, anche se aveva due titoli di viaggio validi con sé. La vicenda si è verificata su un treno regionale, dove l’uomo, salito senza badare all’obbligo di convalidare il titolo, è stato fermato dal controllore. La sua esperienza mette in luce come spesso le persone anziane trovino complicato seguire tutte le regole sui mezzi pubblici.

Anche mio suocero, 85 anni, lo scorso gennaio è stato multato per 117,50 € perché non aveva obliterato il biglietto, pur avendo con sé due titoli di viaggio validi. In autobus non ha trovato nessuno disposto ad aiutarlo. Risultato? Ora ha non vuole più prendere l’autobus. Non può andare in bicicletta e la patente non gli è stata rinnovata. Quando si arriva a sanzionare un anziano in queste condizioni, è accanimento burocratico. Casimiro Baldanza Risponde Beppe Boni Si può multare di 117 euro un anziano signore di 85 anni che in bus con i titoli di viaggio a portata di mano non ha convalidato il biglietto perchè si è confuso? Si può, tutto formalmente corretto, ma moralmente e umanamente scorretto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

