il noir intrigante di daniele mencarelli trasforma la trama gialla in uno spaccato della provincia italiana e delle passioni umane

Daniele Mencarelli porta il suo noir nel cuore della provincia italiana, trasformando una semplice storia gialla in un ritratto reale delle emozioni e dei segreti di piccole comunità. Questa volta, l’autore si concentra sulle tensioni quotidiane e sui drammi nascosti tra le strade di un paesino, dove i personaggi sembrano vivere in un mondo tutto loro. La narrazione si svolge tra dettagli concreti e incontri casuali che svelano i desideri e le paure di chi si nasconde dietro facciate apparentemente tranquille. La frase di apertura, ironica, riflette il cambiamento di ruolo di un gruppo di amici, che un tempo sognavano

U na volta eravamo tutti allenatori della nazionale di calcio, ora siamo diventati tutti criminologi. L’italiano è così, prima navigatore, santo e poeta e adesso esperto internazionale di Dna e prove forensi. Non c’è ora del giorno e della notte in cui sia possibile accendere la tv senza imbattersi in qualcuno che ti spieghi perché l’impronta 33 sia fondamentale per decidere l’identità dell’assassino di Garlasco. «La vita come un unico grande trasloco»: Lia Piano racconta il libro “L’arte di perdersi” X Leggi anche › Ottant’anni di eccellenza: il Premio Strega riparte dai primi 16 libri candidati Se l’argomento vi appassiona ma non ne potete più di queste approssimazioni dilettantesche ancora una volta la letteratura ci viene in soccorso con un intrigante noir di Daniele Mencarelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Abbiamo incontrato Daniele Mencarelli alla Libreria Pagina 348 di Roma in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo, “Quattro presunti familiari”.

Trent’anni rappresentano un’età di passaggi e riflessioni, tra l’infanzia e l’età adulta.

