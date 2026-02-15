Il noir intrigante di Daniele Mencarelli trasforma la trama gialla in uno spaccato della provincia italiana E delle passioni umane
Daniele Mencarelli porta il suo noir nel cuore della provincia italiana, trasformando una semplice storia gialla in un ritratto reale delle emozioni e dei segreti di piccole comunità. Questa volta, l’autore si concentra sulle tensioni quotidiane e sui drammi nascosti tra le strade di un paesino, dove i personaggi sembrano vivere in un mondo tutto loro. La narrazione si svolge tra dettagli concreti e incontri casuali che svelano i desideri e le paure di chi si nasconde dietro facciate apparentemente tranquille. La frase di apertura, ironica, riflette il cambiamento di ruolo di un gruppo di amici, che un tempo sognavano
Una volta eravamo tutti allenatori della nazionale di calcio, ora siamo diventati tutti criminologi. L'italiano è così, prima navigatore, santo e poeta e adesso esperto internazionale di Dna e prove forensi. Non c'è ora del giorno e della notte in cui sia possibile accendere la tv senza imbattersi in qualcuno che ti spieghi perché l'impronta 33 sia fondamentale per decidere l'identità dell'assassino di Garlasco. Se l'argomento vi appassiona ma non ne potete più di queste approssimazioni dilettantesche ancora una volta la letteratura ci viene in soccorso con un intrigante noir di Daniele Mencarelli.
Intervista a Daniele Mencarelli
Abbiamo incontrato Daniele Mencarelli alla Libreria Pagina 348 di Roma in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo, “Quattro presunti familiari”.
30 anni visti da scrittrici e scrittori. Per Daniele Mencarelli, la svolta arriva in leggerezza
Trent’anni rappresentano un’età di passaggi e riflessioni, tra l’infanzia e l’età adulta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
