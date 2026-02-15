Il Napoli rimonta due volte la Roma | al Maradona la sfida Champions finisce in parità

Il Napoli ha pareggiato 2-2 contro la Roma al Maradona, una partita combattuta che ha mantenuto immutabile la distanza in classifica tra le due squadre. La squadra partenopea ha recuperato due volte lo svantaggio, dimostrando grinta e determinazione, mentre i giallorossi hanno sferrato un colpo dopo l’altro. Nonostante le numerose assenze, il match è stato ricco di azioni e emozioni, lasciando la corsa alla Champions ancora tutta da decidere.

Azzurri e giallorossi confezionano un vivace 2-2. Alla doppietta di Malen rispondono Spinazzola e Alisson Santos, al suo primo gol italiano Un punto per uno, distanze in classifica invariate e lotta Champions quanto mai aperta. Napoli e Roma confezionano al Maradona un 2-2 molto vivace, nonostante le tante assenze da un lato e dall'altro. Gli azzurri rimontano per due volte i giallorossi, con Spinazzola prima e Alisson Santos nel finale che rispondono alla doppietta di Malen. I partenopei, come di consueto però, perdono per infortunio nuovamente Rrahmani, costretto a uscire nel corso della ripresa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Inter-Napoli finisce in parità: McTominay riaggancia due volte i nerazzurri Inter-Napoli si conclude con un pareggio, mantenendo inalterate le posizioni in classifica. Napoli-Verona, finisce in parità al Maradona: Conte conquista solo un punto Nel match tra Napoli e Verona, terminato con un pareggio al Maradona, le due squadre si sono spartite la posta in palio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il commentone della 24esima giornata di Serie A; Amara beffa per la Lazio: Mecozzi apre ma il Napoli rimonta nel finale; Genoa-Napoli 2-3: Sogniamo, io non ho paura; Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay. Doppio Malen, ma non è abbastanza: il Napoli rimonta due volte la RomaA Napoli segna due volte Malen, sempre più protagonista della Roma: in entrambi i casi gli azzurri riescono però a pareggiare e finisce 2-2. sportal.it Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopeiQuesti i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0. In testa alla classifica resta l'Inter ... rtl.it #Under18AeB Pazza rimonta del Napoli: la Lazio crolla nel finale facebook