Il Napoli pareggia 2-2 con la Roma cui non basta la doppietta di Malen

Il Napoli e la Roma si sono affrontate con un pareggio 2-2, dopo che Malen ha segnato due gol per i partenopei, ma non è bastato. La partita si è giocata in un match molto combattuto, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio ritmo. La Roma ha messo sotto pressione il Napoli fino all’ultimo minuto, portando a casa un punto prezioso in una sfida molto combattuta.

Questa Serie A continua ad essere dominata dal massimo equilibrio. Dopo la vittoria tra le furenti polemiche dell’Inter nel derby d’Italia, il Napoli di Conte non riesce a piegare una pugnace Roma e perde ancora terreno nei confronti delle due milanesi. I giallorossi di Gasperini hanno fatto il loro, passando in vantaggio dopo 7 minuti con la rete di Donyell Malen, che approfitta di un Beukema non perfetto. La risposta del Napoli arriva grazie alla botta dell’ex romanista Spinazzola, che approfitta, però, della netta deviazione di Pisilli che mette fuori causa Svilar. Nella ripresa, Buongiorno è ancora una volta maldestro e crolla addosso a Wesley in area, causando il calcio di rigore che vale la doppietta a Malen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Napoli pareggia 2-2 con la Roma, cui non basta la doppietta di Malen Napoli-Roma 2-2: Malen altra doppietta ma non basta, Gasperini rimontato due volte al Maradona Napoli e Roma si dividono la posta in palio con un 2-2 al Maradona, dopo una partita combattuta. Napoli-Roma 1-2, Malen realizza il calcio di rigore e la doppietta personale (LIVE) Malen ha segnato un rigore e una doppietta, portando la Roma alla vittoria contro il Napoli nel match di Serie A giocato al Maradona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: il Napoli vince in dieci uomini contro il Genoa, il Torino pareggia all’ultimo a Firenze; Serie A, colpo grosso del Napoli, vince a Marassi con un rigore nel recupero; pareggio tra Fiorentina e Torino; Napoli-Como, in palio un posto in semifinale; Genoa, nuova beffa allo scadere: la condanna arriva ancora da un rigorino. Il Napoli pareggia 2-2 con la Roma, cui non basta la doppietta di MalenIl Derby del Sud si chiude su un 2-2 che serve poco ad entrambe, che non allungano sulla Juventus. La Roma passa due volte grazie alle reti dell’olandese ma viene ripresa Questa Serie A continua ad ... ilgiornale.it Il Napoli riprende due volte la Roma: 2-2 al Maradona nel segno di Alisson SantosNapoli e Roma pareggiano 2-2 al Maradona, con Malen in vantaggio due volte, ma gli azzurri riescono a rimontare. cronachedellacampania.it Malen spaventa subito il Maradona, poi Spinazzola la pareggia con un destro da fuori deviato da Pisilli: 1-1 tra Napoli e Roma alla fine del primo tempo, come finirà facebook 82' - GOL NAPOLI: Alisson Santos pareggia la gara #NapoliRoma 2-2 x.com