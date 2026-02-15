Il mondo si inchina alla Brignone Secondo storico oro olimpico
Federica Brignone conquista il suo secondo oro olimpico a Milano Cortina, spinta dalla passione degli spettatori presenti sulle Tofane. La sciatrice italiana ha dominato la gara di discesa, lasciando dietro di sé le rivali e ricevendo applausi a lungo. La vittoria si è concretizzata dopo un percorso impeccabile che ha sbalordito gli appassionati di sci.
Federica Brignone dà l’impressione di fare un altro sport. Federica Brignone vince il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina e fa impazzire il pubblico accorso sull’Olympia delle Tofane. Non è una vittoria, è la dimostrazione di una superiorità assoluta, non è questione di tecnica o di preparazione atletica, la differenza la fa la testa. Federica scia sciolta come un appassionato in un qualsiasi week-end sulla neve, passa senza problemi nei punti più difficili dove le altre vanno in difficoltà. Sembra quasi scivolare sulla neve: leggera, eterea, inarrivabile. La giornata di Cortina la accoglie sotto un sole meraviglioso, quei giorni in cui è una gran fortuna essere nella Perla delle Dolomiti, c’è l’atmosfera del grande giorno anche se molti pensano che dopo l’oro nel Super G sia un po’ demotivata. 🔗 Leggi su Panorama.it
Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico grazie a due discese perfette sul ghiacciaio delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, dove il sole ha ammorbidito la neve rendendo le pendici più scorrevoli.
Federica Brignone ha conquistato il suo secondo oro olimpico in gigante a Milano Cortina 2026, lasciando le rivali senza parole.
