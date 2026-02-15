Il mistero della petroliera Poliegos | cancella Cuba e punta forse su Israele

La petroliera Poliegos ha cancellato la rotta verso Cuba e ora si dirige forse verso Israele, creando sconcerto tra gli osservatori. La nave, che in passato operava nel Mar dei Caraibi, ha modificato improvvisamente il suo percorso, attirando l’attenzione di esperti e autorità marittime. Martedì 17 febbraio alle 16, un presidio si terrà davanti alla raffineria Saras di Sarroch, in Sardegna, dove si sospetta che la nave possa fare scalo. L’impianto, uno dei più grandi d’Europa, si trova nel cuore di un’area strategica per le rotte energetiche.

Dopo l’intervento in Venezuela, gli Stati Uniti sembrano considerare Cuba come il prossimo possibile obiettivo.

