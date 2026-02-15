Il mistero del caveau sul Titano | strani furti e tangenti Banca di San Marino la scalata ora è un intrigo
Il caveau della Banca di San Marino è stato preso di mira da ladri che hanno sottratto denaro durante un colpo notturno, collegato a sospetti pagamenti illeciti. Le autorità stanno indagando su questa vicenda, che ha sollevato sospetti di tangenti e corruzione tra le alte sfere finanziarie. Un dettaglio significativo è che il furto è avvenuto proprio nel cuore di un’istituzione bancaria coinvolta in una lotta di potere con altri enti finanziari.
San Marino, 15 febbraio 2026 – Finanza, indagini giudiziarie, diplomazia. E ora anche un misterioso colpo notturno degno di un intrigo internazionale. La scalata alla maggioranza della Banca di San Marino si arricchisce ogni giorno di particolari quanto meno controversi. L’ingresso sulla scena, ormai mesi fa, del gruppo bulgaro Starcom Holding non è soltanto un’operazione societaria: è un nodo in cui si intrecciano interessi economici, indagini della magistratura e riflessi internazionali. Un terreno già scivoloso. Poi, all’improvviso, un nuovo colpo di scena. Il furto nel caveau, ma il denaro non viene toccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’intrigo di San Marino, scalata a Bsm: “Attentato allo Stato”
San Marino si trova al centro di un intrigo che ha scosso l’intera piccola repubblica.
San Marino, furto audace in banca: caveau violato, quindici casse scassate e indagini in corso per un colpo mirato.
Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, alcuni ladri hanno preso di mira la Banca di San Marino, rompendo il caveau e scassinando quindici casseforti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
