Agenore Maurizi richiama l’attenzione sulla sfida odierna contro il Chieti. Vietato pensare alla finale di Coppa a Pistoia, insomma, almeno fino a stasera. "Affrontiamo una partita importante, come peraltro lo sono tutte – attacca il mister nel consueto pre-partita –. Quando si gioca contro squadre che vengono qui e non hanno nulla da perdere poi escono partite di difficile interpretazione. Chi sta con l’acqua alla gola in certe partite ha meno da perdere rispetto a chi ha qualcosa da difendere. E poi tutti si vogliono mettere in mostra, ad Ancona. Quindi dovremo dimostrare di avere grande maturità, senza sottovalutare l’avversario, entrando in campo come se fosse la partita della vita, con giusta serenità e giusto atteggiamento, che è quello che ti fa vincere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mister non si fida del Chieti: "Verranno qui per mettersi in mostra. Markic è utilizzabile. Bisogna incarnare lo spirito guerriero». "Dovremo essere maturi, lucidi e determinati. Alla Coppa non penso, Bonaccorsi sta bene»

