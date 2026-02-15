Il mercato dell’usato sentimentale | piuttosto che usare le app ci si scambia gli ex
Il mercato dell’usato sentimentale si fa strada perché le persone preferiscono scambiare ex partner invece di usare le app di incontri. In alcune cerchie, si consiglia di conoscere ex di amici, sperando di trovare qualcuno con cui si abbia già una certa confidenza. Questa tendenza si diffonde tra chi cerca una relazione senza passare per i tradizionali metodi digitali. Un esempio concreto è una coppia che ha deciso di presentarsi tramite un amico comune, invece di creare un nuovo profilo su un’app di dating.
Consigliereste un ex? La nuova tendenza nel mondo dating si chiama "ex partner referrals": gli ex diventano candidati non per un lavoro, ma per una relazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gasperini si aggrappa al mercato della Roma: “Due ci aiuteranno, gli altri non possono essere competitivi”
Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini guarda al mercato della Roma e spera che Malen e Zaragoza possano fare la differenza.
“Adesso inginocchiati” ordina a un amico della moglie che scambia per l’amante e lo massacra a martellate
Un uomo ha brutalmente aggredito e tentato di uccidere un amico della moglie, scambiandolo per l'amante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Mercato dell'usato, un affare da 3 miliardi: il carovita spinge il vintage; Mercatini dell'usato e fiere alle periferie di Parigi questo fine settimana: dove cercare tesori dal 7 all'8 febbraio 2026?; Capi vintage venduti a peso con Vinokilo. Il mercato europeo dell'usato sbarca in Romagna: le date; Auto, in Veneto cresce il mercato dell’usato. Verona prima per passaggi di proprietà.
Chilometraggi truccati: ecco le auto più a rischio sul mercato dell’usatoIl fenomeno dei contachilometri manomessi mette in crisi la fiducia nell’auto usata in Italia, con rischi economici concreti. I modelli colpiti ... virgilio.it
Auto e moto frenano in Italia: l’usato apre il 2026 in caloGennaio 2026 apre con il segno meno per l’usato: calano auto e moto, diminuiscono le radiazioni ma il mercato resta centrale. affaritaliani.it
Il mercato dell’usato cresce e il Corriere della Sera Roma lo conferma: 3 miliardi di euro solo nella Capitale. Tra i protagonisti citati c’è anche Mercatino Franchising. Un segnale chiaro di come stanno cambiando i consumi. Approfondisci sul blog facebook
#ACI | Mercato Usato A #Gennaio 2026, mercato dell'usato in calo per auto e moto Qui i dettagli buff.ly/do2pTC8 #Luceverde x.com