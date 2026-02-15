Il mercato dell’usato sentimentale | piuttosto che usare le app ci si scambia gli ex

Il mercato dell’usato sentimentale si fa strada perché le persone preferiscono scambiare ex partner invece di usare le app di incontri. In alcune cerchie, si consiglia di conoscere ex di amici, sperando di trovare qualcuno con cui si abbia già una certa confidenza. Questa tendenza si diffonde tra chi cerca una relazione senza passare per i tradizionali metodi digitali. Un esempio concreto è una coppia che ha deciso di presentarsi tramite un amico comune, invece di creare un nuovo profilo su un’app di dating.