il medagliere italiano di milano cortina 2026

L’Italia mantiene il secondo posto nel medagliere di Milano Cortina 2026, anche dopo sette giorni di competizioni. La squadra azzurra ha conquistato nuove medaglie, tra cui una sorprendente vittoria nello sci di fondo, che ha rafforzato la sua posizione. I numeri aggiornati dimostrano che gli atleti italiani continuano a dare il massimo sul ghiaccio e sulla neve.

AGI - L'Italia resta al secondo posto nel medagliere dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 anche dopo la settima giornata di gare. L'Italia Team ha conquistato complessivamente 18 medaglie, 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi. Al primo posto c'è la Norvegia con 18 medaglie ma con 8 ori (3 argenti e 7 bronzi). Terzi restano gli Stati Uniti con 14 medaglie (4 ori, 7 argenti e 3 bronzi). Quarta la Francia con 10 medaglie, quinta la Germania con 11, sesta la Svezia con 8. Nel medagliere ci sono 22 Nazioni. Sport Oro Argento Bronzo Totale RIEPILOGO 6 3 10 19 Slittino 2 0 2 4 Sci alpino 1 1 2 4 Pattinaggio vel.