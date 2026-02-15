Sofia Goggia ha conquistato una medaglia d'oro a Milano Cortina 2026, portando l’Italia in testa al medagliere. La vittoria deriva dalla sua tenacia sulla pista di discesa libera, dove ha sfidato le avversarie con grande determinazione. Francesca Lollobrigida, invece, ha ottenuto una medaglia di bronzo nello short track, dimostrando come l’esperienza possa fare la differenza anche in discipline diverse. Il medagliere italiano si riempie di successi, grazie anche ai risultati di altri atleti che hanno portato a casa medaglie importanti nelle ultime gare.

Nella staffetta oro alla Norvegia, argento alla Francia e bronzo all'Italia con il recupero in ultima frazione del portabandiera Federico Pellegrino. Con Davide Graz, Elia Barp, e Martino Carollo. Una meda Michela Moioli è bronzo olimpico alle spalle dell'australiana Baff e della ceca Adamczykova nello snowboard cross femminile. Mercoledì la caduta che aveva fatto temere per la gara olimpica. La prima fu a Torino 2006. Era poco più che una bambina, sedicenne, con un bronzo olimpico in staffetta al collo. Da allora sono venute altre 12 medaglie in 6 Olimpiadi per Arianna Fontana che è arrivata a quota 13 podi in questa serata al Forum di Assago diventato Ice Skating Arena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026: tutti i successi degli atleti azzurri

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.