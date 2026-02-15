Il Mattino | Politano cambia ancora | più avanti contro la Roma per riprendersi il Napoli

Matteo Politano ha cambiato ruolo ancora una volta durante la partita contro la Roma, probabilmente per adattarsi alle esigenze della squadra e migliorare le sue prestazioni. Dopo essere tornato in campo come titolare, l’attaccante del Napoli è stato spostato due volte in una posizione più avanzata, cercando di creare più occasioni offensive. Questa mossa mira a permettere al Napoli di riprendere il controllo della partita e di mettere pressione sulla difesa avversaria.

"> Non ha fatto in tempo a tornare titolare che ha già cambiato due volte posizione. È il destino di Matteo Politano, esterno errante e uomo chiave nello scacchiere di Conte. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, contro la Roma l'azzurro non agirà sulla corsia destra come previsto, ma più avanzato, sulla linea offensiva, con Vergara pronto a traslocare per sostenere Hojlund. Un mese fuori che ha pesato tantissimo. Politano mancava dal 17 gennaio, dalla sfida contro il Sassuolo. In mezzo, come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, il Napoli ha vissuto settimane complicatissime: eliminazione in Champions League, ko pesante a Torino con la Juventus, uscita sfiorata in Coppa Italia contro il Como.