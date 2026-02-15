Il Mattino | Di Lorenzo gela Gattuso

Gennaro Gattuso ha rivisto Napoli e ricordi di incontri passati sono riaffiorati, perché il suo ritorno ha portato alla memoria le visite fatte in hotel lungo Corso Vittorio Emanuele. Secondo Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, quando il tecnico si è affacciato dalla finestra, ha rivisto il luogo dove aveva incontrato più volte il presidente De Laurentiis, spesso in situazioni tese prima della rottura definitiva. L’immagine di Gattuso che si ferma a guardare il panorama è diventata un simbolo di un passato difficile.

Il ritorno a Napoli è stato un tuffo nel passato. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, Gennaro Gattuso si è affacciato dall'hotel del Corso Vittorio Emanuele e i ricordi sono riaffiorati: lì, tante volte, aveva incontrato De Laurentiis, non sempre in clima disteso, prima della rottura che portò all'addio. Cinque anni dopo, Ringhio è tornato in città da commissario tecnico e ha scelto la formula delle cene per incontrare i sei "napoletani" in orbita Nazionale. Un modo diretto, concreto, nel suo stile. Ma la notizia più rilevante, sottolinea Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, non è stata positiva.