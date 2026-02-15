Il maltempo continua a causare danni in Calabria | è stato richiesto lo stato di emergenza
Il maltempo ha provocato ingenti danni in Calabria, portando le autorità a chiedere lo stato di emergenza. La pioggia incessante e le mareggiate hanno allagato molte strade e case, lasciando decine di famiglie senza corrente. Le ferrovie della regione sono state sospese in diverse zone a causa delle frane e delle alluvioni. La regione si prepara a fronteggiare ulteriori peggioramenti del tempo, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per aiutare le persone colpite.
I danni che il maltempo sta causando al sud, specie in Calabria, Sicilia e Sardegna, sono considerevoli. Tra allagamenti e frane il meridione sta affrontando una situazione gravissima, specie in Calabria, tanto da richiedere lo stato di emergenza. I danni che il maltempo sta causando in Calabria. Le forti piogge che stanno colpendo il sud hanno causato l’esondazione del fiume Crati, nella piana di Sibari, situata nella zona nord-orientale della regione. Già venerdì 500 persone sono state evacuate in via precauzionale, difatti tra venerdì e sabato la forza del fiume ha rotto gli argini. Sono state coinvolte dall’inondazione le frazioni di Lattughella, di Piano Scafo e varie aree adiacenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa delle recenti condizioni di maltempo.
Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale dopo una serie di piogge intense che hanno allagato molti quartieri a Cosenza.
