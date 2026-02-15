Il maltempo continua a causare danni in Calabria | è stato richiesto lo stato di emergenza

Da metropolitanmagazine.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha provocato ingenti danni in Calabria, portando le autorità a chiedere lo stato di emergenza. La pioggia incessante e le mareggiate hanno allagato molte strade e case, lasciando decine di famiglie senza corrente. Le ferrovie della regione sono state sospese in diverse zone a causa delle frane e delle alluvioni. La regione si prepara a fronteggiare ulteriori peggioramenti del tempo, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per aiutare le persone colpite.

I danni che il maltempo sta causando al sud, specie in Calabria, Sicilia e Sardegna, sono considerevoli. Tra allagamenti e frane il meridione sta affrontando una situazione gravissima, specie in Calabria, tanto da richiedere lo stato di emergenza. I danni che il maltempo sta causando in Calabria. Le forti piogge che stanno colpendo il sud hanno causato l’esondazione del fiume Crati, nella piana di Sibari, situata nella zona nord-orientale della regione. Già venerdì 500 persone sono state evacuate in via precauzionale, difatti tra venerdì e sabato la forza del fiume ha rotto gli argini. Sono state coinvolte dall’inondazione le frazioni di Lattughella, di Piano Scafo e varie aree adiacenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il maltempo continua a causare danni in calabria 232 stato richiesto lo stato di emergenza

© Metropolitanmagazine.it - Il maltempo continua a causare danni in Calabria: è stato richiesto lo stato di emergenza

Maltempo in Calabria, il Cdm delibera lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa delle recenti condizioni di maltempo.

Maltempo in Calabria, Occhiuto: “Chiesto lo stato di emergenza nazionale”

Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale dopo una serie di piogge intense che hanno allagato molti quartieri a Cosenza.

Italy Hit by Heavy Flooding! Multiple Rivers Burst as Cosenza, Calabria Goes Underwater

Video Italy Hit by Heavy Flooding! Multiple Rivers Burst as Cosenza, Calabria Goes Underwater
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Breve tregua, poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla. E la diga continua a tracimare; Allerta meteo Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino; Il maltempo continua sulla Calabria, allerta arancione in aree tirreniche; Il maltempo continua a insistere sulla Calabria.

Maltempo in Sardegna, 12 persone salvate dai vigili del fuoco a Ozieri(LaPresse) Continua a piovere in diverse zone della Sardegna, con i livelli dei fiumi in crescita che alimentano gli invasi artificiali e generano criticità ... lapresse.it

Maltempo senza sosta: burrasche e frane al Centro-SudMaltempo senza tregua: burrasche vento e piogge al Centro-Sud, frana a Vico Equense invade statale. Perturbazione domani, mareggiate coste fino fine mese ... ilmetropolitano.it