Il Latina regge l' onda d' urto della capolista

Il Latina ha mantenuto il risultato contro la capolista, perché le altre squadre si sono fatte sotto e non si sono lasciate sorprendere. La squadra di casa ha resistito grazie a un’ottima difesa nel secondo tempo, quando il Foggia ha tentato più volte di segnare. La partita si è conclusa con un pareggio che dà fiducia ai padroni di casa in un momento difficile.

Il pareggio di Benevento evidenzia la forza caratteriale dei nerazzurri, in un momento molto delicato della stagione. La squadra di Volpe ha gestito bene l'inevitabile ritorno dei sanniti dopo il gol di Parigi. Sabato al Francioni arriva il Potenza, nell' "anticipo" della finale di Coppa Italia Il pareggio del Latina assume un valore maggiore del punto in classifica, peraltro prezioso dal momento che le avversarie, eccetto il Foggia, continuano a correre senza cedere di un millimetro. Uscire indenni dal Vigorito, al cospetto del Benevento schiacciasassi trasmette rinnovato entusiasmo alla squadra di Volpe, alla vigilia del match ritenuta la vittima sacrificale della capolista, portandosi dietro un modesto biglietto da visita di un punto nelle ultime tre gare.