Il grande ritorno della Minerva Giuli | Una promessa mantenuta Luci e spazi rinnovati per la statua

La Minerva è tornata ad Arezzo e il suo rientro segna una nuova fase per il rapporto tra la città e il proprio patrimonio archeologico. La statua, prestata dal Museo Archeologico e di Firenze, è ora esposta al Museo Archeologico Mecenate nell’ambito della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, aperta da ieri fino a domenica 6 settembre. L’inaugurazione si inserisce nel progetto nazionale "Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura", promosso dal ministero della Cultura. Alla cerimonia di apertura è intervenuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha presentato l’arrivo della statua come un impegno condiviso da più istituzioni: "È una giornata di grande gioia perché abbiamo mantenuto una promessa fatta ad Arezzo: far tornare la Minerva nella sua sede di origine - afferma Giuli - è un momento di gioia perché tutte le istituzioni hanno collaborato: gli enti locali, il museo di Firenze sotto la giurisdizione del ministero, facendo in modo che Arezzo potesse riappropriarsi di quello che rappresenta la divinità Minerva cioè l’ingegno, l’intuito, l’intelletto, l’operosità di questa meravigliosa città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giuli annuncia il ritorno della Minerva ad Arezzo, riportata in città dopo nove anni di assenza, per motivi di restauro e sicurezza.

