Il grande ritorno della Minerva Giuli | Una promessa mantenuta Luci e spazi rinnovati per la statua
La statua della Minerva è stata riportata ad Arezzo dopo mesi di lavori di restauro, che hanno permesso di recuperare dettagli nascosti dal tempo. Giuli, assessore alla cultura, commenta:
La Minerva è tornata ad Arezzo e il suo rientro segna una nuova fase per il rapporto tra la città e il proprio patrimonio archeologico. La statua, prestata dal Museo Archeologico e di Firenze, è ora esposta al Museo Archeologico Mecenate nell’ambito della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, aperta da ieri fino a domenica 6 settembre. L’inaugurazione si inserisce nel progetto nazionale "Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura", promosso dal ministero della Cultura. Alla cerimonia di apertura è intervenuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha presentato l’arrivo della statua come un impegno condiviso da più istituzioni: "È una giornata di grande gioia perché abbiamo mantenuto una promessa fatta ad Arezzo: far tornare la Minerva nella sua sede di origine - afferma Giuli - è un momento di gioia perché tutte le istituzioni hanno collaborato: gli enti locali, il museo di Firenze sotto la giurisdizione del ministero, facendo in modo che Arezzo potesse riappropriarsi di quello che rappresenta la divinità Minerva cioè l’ingegno, l’intuito, l’intelletto, l’operosità di questa meravigliosa città". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il ritorno della Minerva, Giuli: "Grande gioia, mantenuta una promessa"
Giuli annuncia il ritorno della Minerva ad Arezzo, riportata in città dopo nove anni di assenza, per motivi di restauro e sicurezza.
Il ritorno della Minerva: taglio del nastro con il ministro Giuli
Arezzo si prepara a riaccogliere la sua statua più famosa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il grande ritorno della Minerva. Giuli: Una promessa mantenuta. Luci e spazi rinnovati per la statua; Jaguar, il grande ritorno: test finali ad Arjeplog in Svezia per la Luxory GT che verrà lanciata fra qualche mese; Grande ritorno di Voglio Vederti Danzare - OMAGGIO A FRANCO BATTIATO - 12 febbraio al Teatro Arcimboldi; Torino 2006, vent’anni dopo: il grande ritorno dei volontari.
Expo Tecnocom 2026, a Bastia Umbra il grande ritorno della fiera Ho.re.ca che guarda al futuroDall’8 all’11 febbraio 2026 Umbriafiere ospita Expo Tecnocom: quattro giorni di business, innovazione e networking per il settore Ho.re.ca, tra cooking show, eventi e nuove tendenze ... panorama.it
Grande Fratello, il ritorno è ufficiale: appuntamento a marzo su Canale 5. Ecco chi lo condurràIl Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata. Mediaset ha ufficializzato il ritorno del reality più longevo della televisione italiana, fissando l’appuntamento intorno alla metà di marzo su ... ilgiornale.it
Il ritorno della Minerva, Giuli: "Grande gioia, mantenuta una promessa" x.com
à Dal 15 febbraio 2026 il grande bronzo ellenistico è protagonista di una mostra da non perdere al Museo Archeologico di Arezzo. #MinervaDiArezzo #Arezzo #Archeologia #BronziAntichi #M facebook