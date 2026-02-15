Il Fossombrone affronta il Teramo Calcio perché cerca punti utili per la salvezza. La squadra si prepara a giocare in trasferta, consapevole della sfida difficile che la aspetta. La partita si svolgerà sul campo del Teramo, una delle più ostiche del campionato.

Il Fossombrone riparte ancora in trasferta, atteso dal difficile confronto sul campo del Teramo Calcio. Una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo. Dopo lo 0-0 combattuto di Senigallia, maturato al termine di una gara bloccata e molto tattica, il Fossombrone va a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Strappare un risultato positivo contro una corazzata costruita per il salto di categoria rappresenterebbe un’impresa e darebbe ulteriore slancio alla classifica e al morale del gruppo. Il Teramo arriva invece dal successo di Macerata, firmato nei minuti finali, che consente agli abruzzesi di restare in vetta a pari merito con l’Ancona nella corsa promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso con la corazzata Teramo. Fame di punti in chiave salvezza

Oggi allo stadio comunale di Pomezia si disputa la partita tra UniPomezia e Fossombrone, un incontro importante per la classifica.

Nella prima giornata di ritorno della Serie A2, Olimpia Regium affronta il Montegrappa in uno scontro diretto per la salvezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.