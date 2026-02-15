Il Fosso con la corazzata Teramo Fame di punti in chiave salvezza
Il Fossombrone affronta il Teramo Calcio perché cerca punti utili per la salvezza. La squadra si prepara a giocare in trasferta, consapevole della sfida difficile che la aspetta. La partita si svolgerà sul campo del Teramo, una delle più ostiche del campionato.
Il Fossombrone riparte ancora in trasferta, atteso dal difficile confronto sul campo del Teramo Calcio. Una sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo. Dopo lo 0-0 combattuto di Senigallia, maturato al termine di una gara bloccata e molto tattica, il Fossombrone va a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Strappare un risultato positivo contro una corazzata costruita per il salto di categoria rappresenterebbe un'impresa e darebbe ulteriore slancio alla classifica e al morale del gruppo. Il Teramo arriva invece dal successo di Macerata, firmato nei minuti finali, che consente agli abruzzesi di restare in vetta a pari merito con l'Ancona nella corsa promozione.
