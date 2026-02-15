Il fornitore dei mobili dei Moretti | Non vollero le protezioni ignifughe

Il fornitore dei mobili dei Moretti ha dichiarato che Jacques e Jessica si rifiutarono di installare le protezioni ignifughe, lasciando le pareti del locale prive di dispositivi di sicurezza contro gli incendi. La scelta dei titolari di non adottare queste misure si è rivelata determinante nella tragedia di Capodanno a Crans Montana, dove sono rimaste uccise 41 persone. Tra le pareti del locale, infatti, gli investigatori hanno trovato tracce di materiali infiammabili che avrebbero potuto essere evitati.

Si aggrava la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i titolari di Le Constellation, il locale teatro della strage di Capodanno a Crans Montana che ha provocato 41 morti. Il Tg1 ha mandato ieri in onda l’anticipazione di un’intervista che sarà in versione integrale domani alle 9,50 su Storie Italiane al fornitore che ha venduto alla coppia «tutto quello che c’era in quel locale, hanno ordinato tutto da me dicendo che non volevano le protezioni antincendio alle pareti». L’uomo spiega al giornalista che «se tu compri un divano deve essere ignifugo se lo usi in un locale. Ma loro non l’hanno voluto» anche perché «costa il 15 per cento in più». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il fornitore dei mobili dei Moretti: "Non vollero le protezioni ignifughe" Sant’Antonio a Brancilione nel ricordo dei reduci che 80 anni fa vollero la festa Sant’Antonio a Brancilione è un ricordo vivo di comunità, radicato nella tradizione di 80 anni fa, quando i reduci decisero di mantenere viva la festa. Inquinamento in casa, il decalogo: cos’è l’odore di nuovo dei mobili e perché bisogna aprire le finestre In casa, l’aria può essere più inquinata di quanto pensiamo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il fornitore dei mobili dei Moretti: Non vollero le protezioni ignifughe; Quali sono le quattro condizioni per chiedere il bonus mobili 2026; Chiude il call center Contacta. Licenziamenti per 27 lavoratori; Nokia ed Ericsson, la loro americanizzazione è un rischio per UE?. Il fornitore dei mobili dei Moretti: Non vollero le protezioni ignifugheSi aggrava la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i titolari di Le Constellation, il locale teatro della strage di Capodanno a Crans Montana che ha provocato 41 morti. Il Tg1 ha mandato ieri in on ... msn.com A Crans-Montana, l’incendio al locale Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno è stato favorito da materiali non ignifughi installati da Jacques Moretti per risparmiare sul budget, ignorando la schiuma antincendio proposta dal fornitore Robert B facebook Lo scrive in una mail inviata alla polizia di Crans-Montana il fornitore degli arredi a cui si erano rivolti i gestori del bar Le Constellation: «Nel locale c'erano enormi problemi di sicurezza, non capisco come abbiano ottenuto il permesso di operare». x.com