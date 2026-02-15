Il figlio vince l'oro alle Olimpiadi genitori impazziti tra i tifosi | Gli ho cambiato il pannolino!

Huw Nightingale ha conquistato l’oro nello snowboard a Milano Cortina, e i suoi genitori sono esplosi di felicità tra i tifosi. La mamma ha gridato di gioia, ricordando di averlo aiutato a imparare a stare sulla tavola fin da piccolo. Un momento di festa che ha coinvolto tutti gli spettatori presenti.