Il figlio vince l'oro alle Olimpiadi genitori impazziti tra i tifosi | Gli ho cambiato il pannolino!

Huw Nightingale ha conquistato l’oro nello snowboard a Milano Cortina, e i suoi genitori sono esplosi di felicità tra i tifosi. La mamma ha gridato di gioia, ricordando di averlo aiutato a imparare a stare sulla tavola fin da piccolo. Un momento di festa che ha coinvolto tutti gli spettatori presenti.
Huw Nightingale a Milano Cortina ha vinto l'oro nello snowboard, facendo impazzire di gioia i genitori presenti a bordo pista. Festa grande per il britannico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Jannik Sinner a Doha non rinuncia alle Olimpiadi di Milano Cortina: “Ho cambiato gli allenamenti”
Jannik Sinner si allena a Doha perché desidera partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, e ha deciso di adattare il suo programma di preparazione.
Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: “Tradita l’Ucraina”
