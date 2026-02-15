Il dibattito su Cpr e valutazioni sanitarie si infiamma dopo le recenti polemiche sui medici di Ravenna, accusati di aver bloccato le espulsioni di stranieri. La discussione si accende perché le priorità sulla sicurezza continuano a dominare le scelte politiche, anche quando emergono dubbi sulla gestione delle strutture e sulle procedure mediche. Recentemente, le indagini hanno messo in luce come alcune decisioni mediche possano influenzare le tempistiche delle espulsioni, creando tensioni tra autorità e professionisti sanitari.

I due argomenti più caldi di questa settimana (il rinnovato dibattito sui Centri di permanenza per i rimpatri, i cosiddetti Cpr, e l’inchiesta per falso sui medici ravennati che avrebbero impedito le espulsioni di stranieri) ci obbligano a domandarci, ancora una volta, perché la sicurezza resti al primo punto dell’agenda politica. Lo è per il centrodestra, che su questo tema si gioca identità e consensi, in aumento nel Paese; lo è per il Pd, che in particolare dall’Emilia-Romagna vuole rinnovare la propria identità sul filo del riformismo, mai attuato in virtù di un conformismo radicale-gauchista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

