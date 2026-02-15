Il Culturista | L’irresistibile leggerezza della piuma Aki Sasamoto

Aki Sasamoto, artista giapponese, ha conquistato il pubblico con le sue performance sorprendenti, portando un tocco di leggerezza e ironia. La sua presenza sul palco provoca sorrisi e curiosità, grazie a gesti imprevedibili e a un modo di fare che sembra sfidare le convenzioni. Durante gli spettacoli, si muove con spontaneità, creando un'atmosfera giocosa e coinvolgente. La sua arte combina elementi di teatro, danza e performance visiva, lasciando gli spettatori senza parole.

Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026 Quando invitai Aki Sasamoto (Londra, Studio Voltaire, fino al 19 aprile) alla Biennale del Whitney nel 2010, all'inaugurazione fece una performance dove usciva fuori dal cassetto di una credenza. Ma in altre occasioni la potete trovare dentro una dispensa oppure chiusa in una lavatrice. Di solito gli artisti contemporanei si prendono molto sul serio, Aki invece no, anzi usa umorismo e leggerezza come un pittore userebbe il rosa o il giallo della sua tavolozza. Questo non vuol dire che la sua arte non sia seria.