Le autorità hanno scoperto che, nonostante ci siano 350 agenti registrati, molti truffatori operano senza licenza, attirando le vittime con annunci ingannevoli. Chi cerca casa online si imbatte spesso in offerte fasulle pubblicate da soggetti non autorizzati, che sfruttano le piattaforme social per raggiungere più facilmente potenziali clienti.

Chi oggigiorno cerca un immobile in affitto o acquisto, si appoggia sempre di più alla ricerca in internet, pieno di proposte immobiliari e soggetti che le propongono, in particolare sui vari social. Comprare un immobile però non è uno scherzo e se ci si appoggia a un intermediario, bisogna farsi seguire da mediatori preparati e aggiornati, ma soprattutto abilitati. Una figura di riferimento per il mercato reggiano, è sicuramente Gabriele Giordani, responsabile di Espansione Immobiliare e mediatore per immobili e aziende da trent’anni esatti. "A gennaio 2026 – dice Giordani – gli agenti immobiliari abilitati e iscritti al registro imprese della Camera dell’Emilia al codice ateco 68. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il contrasto ai ‘fake’ : "Esistono 350 agenti, ma occhio agli abusivi"

