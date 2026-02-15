Il Comune offre un corso di musica per realizzare la banda civica

Il Comune ha deciso di organizzare un corso di musica per creare una banda civica, dopo aver riscontrato l’interesse di molti cittadini. L’obiettivo è coinvolgere giovani e adulti, offrendo loro l’opportunità di suonare insieme e partecipare alle celebrazioni pubbliche. Un esempio concreto è la prima prova in programma il prossimo mese nel parco centrale della città.

Dare forma a un corpo bandistico cittadino per diventare il cuore musicale della città e accompagnare le principali iniziative pubbliche. Questo è l'obiettivo del corso gratuito promosso dal Comune di Peschiera insieme all'associazione culturale A.P.E. – Accademia dei Poeti Erranti – e alla scuola civica di musica "G. Prina". "Abbiamo aperto le selezioni – spiega il direttore didattico della scuola Angelo Mantovani – a tutti e a tutte, senza limiti di età. Basta avere una conoscenza almeno di base del proprio strumento musicale. L'arrangiamento dei brani verrà adattato progressivamente per consentire l'ingresso a nuovi musicisti e ulteriori strumenti".