Il commento Campionato e Coppa Italia | l’ora delle scelte
Gallo ha commentato la situazione del Bologna, spiegando che la squadra si concentra ora sull’Europa League dopo aver perso l’opportunità di qualificarsi in Europa e essere uscita dalla Coppa Italia. La decisione arriva in un momento difficile, quando i rossoblù cercano di mantenere vivo il loro obiettivo principale. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, consapevole delle scelte da fare per rilanciare la stagione.
Gallo L’altra faccia di Bologna. E, verrebbe da dire, anche del Bologna. I rossoblù, lontani dalle posizioni che significano Europa ed eliminati dalla Coppa Italia, punteranno tutto, ora, sull’Europa League. La Virtus, aritmeticamente, è ancora in lizza per i play-in, ma è chiaro che a questo punto della stagione – 10 turni al termine della regular season – solo un miracolo potrebbe rimettere in gioco la V nera. Che, va ricordato, non era partita con l’ambizione di arrivare nelle prime dieci. Poi le imprese contro autentiche corazzate hanno cambiato gli umori, ma la squadra, così come è costruita, è un progetto in divenire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Allegri eliminato dalla Coppa Italia, spunta il commento sul Napoli: la frase inaspettata
Ars et Labor, il calendario cambia ancora: nuovi orari per Coppa Italia e campionato
Ars et Labor comunica nuovi orari per le gare di Coppa Italia e campionato, con variazioni ancora in corso.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi; Analisi dei gol della fase campionato di UEFA Women's Champions League: come, quando e dove; Lautaro alla Bonimba e il coraggio di Chivu: l'Inter mette pressione al campionato; Il commento di Luciano: posticipi della 24a giornata di serie A.
Niente da fare per Talmassons nella finale di Coppa Italia di serie A2 di pallavolo femminile. Il trofeo va a Costa Volpino. facebook
FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com