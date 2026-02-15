Il cimitero dei cani al setaccio | caccia ai microchip

A Porto Recanati, un nuovo ritrovamento di ossa di cane nel cimitero clandestino si collega alla scoperta di sacchi pieni di resti animali. La causa è la ricerca di microchip e prove di maltrattamenti, che ha portato le forze dell’ordine a setacciare l’area. I sacchi sono stati trovati ieri in una scarpata di Scossicci, a pochi metri dal cavalcavia dell’autostrada A14.

Porto Recanati (Macerata), 15 febbraio 2026 - Ancora altri sacchi pieni di ossa di cane sono stati ritrovati ieri nella scarpata di Scossicci, a poca distanza dal cavalcavia dell’autostrada A14, tra Porto Recanati e Loreto. Insomma, salgono a circa 55 le carcasse rivenute in quell’area da parte dei carabinieri forestali che indagano sulla vicenda. Tuttavia risulta ormai difficile quantificare con precisione il numero degli animali trovati morti in via Scossicci. Setacciata la zona con l’ausilio dei metal detector. In mattinata si sono uniti alle operazioni i volontari del gruppo «Regaliamo Speranze», i quali hanno setacciato la zona con l’ausilio dei metal detector per trovare degli eventuali microchip utili agli accertamenti che stanno conducendo i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina, lungo una scarpata tra Porto Recanati e Loreto, sono stati trovati i corpi di 27 cani e un gatto, tutti senza microchip.

