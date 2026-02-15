Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali

Il Cielo di Jupiter rivela che il transito di Mercurio ha portato nuove opportunità di lavoro, spingendo molti a rivedere le proprie scelte professionali. Per esempio, un impiegato ha deciso di candidarsi a un nuovo ruolo, attratto dalla possibilità di crescere. Oggi, tutti i segni zodiacali devono affrontare le sfide della giornata con attenzione e determinazione.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di domenica 15 febbraio 2026 per tutti i segni. Ariete La domenica di Carnevale vi chiede una pausa intelligente, non una frenata. Il vostro slancio naturale resta forte, ma oggi il cielo suggerisce di usarlo per riflettere prima di agire. È il momento ideale per rivedere alcune dinamiche relazionali, soprattutto quelle in cui la comunicazione è stata troppo diretta o impulsiva. Scegliere le parole con cura non significa rinunciare alla verità, ma darle una forma più efficace. In questa giornata festiva, concedetevi il lusso del tempo: una conversazione profonda, una camminata senza meta, un pensiero che maturi senza fretta.