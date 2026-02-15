Il Carnevalò dipinge Ancona di mille colori - LA GALLERY

Il Carnevalò di Ancona si è svolto ieri, portando in città un’esplosione di colori e musica. La sfilata ha attirato centinaia di persone che hanno assistito agli accompagnamenti di carri allegorici e gruppi mascherati, riempiendo le strade principali del centro. Le strade di Ancona si sono riempite di allegria e allegria, trasformando la città in un vero e proprio spettacolo vivente.

Grande partecipazione nel pomeriggio per l'evento organizzato nel cuore del capoluogo, con i tanti presenti ad applaudire carri e maschere in parata - LE IMMAGINI ANCONA – Musica, colori e grande partecipazione hanno accompagnato l’edizione 2026 del “Carnevalò dorico”. A partire dalle 15, orario in cui il corteo ha cominciato a muoversi dal ‘Dorico’, il centro del capoluogo si è trasformato un maxi palcoscenico a cielo aperto che ha visto sfilare carri e maschere, coinvolgendo dai più piccoli ai più grandi. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ancona che maschera: navetta gratuita per la grande festa di Carnevale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Il ’Mille Colori’ trasloca al porto. Mamme in rivolta: "Vicenda assurda" I mille colori di Napoli nel nuovo format the mask su Crc Napoli si presenta come un quadro di mille colori nel nuovo format Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Carnevale, ad Ancona tornano i carri dopo 50 anni: i giovani della Uisp accendono la festaANCONA L’anno scorso Gabriel Cardinali, 25 anni, era con i suoi amici a guardare la tradizionale sfilata delle maschere lungo corso Garibaldi. «Avevamo la sensazione che ... corriereadriatico.it Il Carnevalò di Ancona trasloca in corso Amendola, i commercianti: «Negozi tutti aperti domenica 15 febbraio»ANCONA «Finalmente si sono accorti di noi. Lo diciamo da anni: non siamo il corso di serie B». Dalle parti di corso Amendola ... msn.com Un augurio di buon Carnevale ai paesi di Ponte Caffaro, Bagolino! Con le loro meravigliose maschere che adoro dipingere facebook