Il Carnevale fa il pieno | a Cattabrighe il primo premio

Il Carnevale ha attirato migliaia di persone a Pesaro e la parrocchia di Cattabrighe si è aggiudicata il primo premio. La vittoria è arrivata durante la 69ª edizione del Carnevale dei Ragazzi, una manifestazione molto attesa che ha animato il centro storico con carri colorati e sfilate di bambini in maschera. Centinaia di famiglie si sono radunate lungo le strade per assistere alla parata, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Pesaro, 15 febbraio 2026 – La parrocchia di Cattabrighe vince la 69ª edizione Carnevale dei Ragazzi che ha radunato migliaia di persone in centro storico. Premiato il carro “Cattabrighe Park. allegria fuori controllo”, ma riconoscimenti sono stati attribuiti a tutti i partecipanti. Ecco i risultati: Vincitori: Cattabrighe con “Cattabrighe Park. allegria fuori controllo”. Migliori effetti speciali: San Carlo con “A San Carlo ci si sente a casa”. Musica più coinvolgente: San Pietro in Calibano con “’Wonka’ a San Pietro”. Miglior tema dell’anno: Unità Pastorale Centro con “OlimpiAMOci”. Migliori colori di Carnevale: S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale fa il pieno: a Cattabrighe il primo premio Arriva il Carnevale dei Ragazzi a Formigine, ecco il calendario pieno di divertimento e attività Arriva a Formigine la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale in città: Bolzano si accende di colori e musica; Maschere, musica e divertimento. Si accende la festa per Carnevale; A Treviglio la sfilata di Carnevale si farà il 21 febbraio; Il Carnevale di Venezia fa brillare l’Elba di magia lagunare. Ancelotti incuriosito dal carnevale a Salvador: il video fa il giro del BrasileIl Ct della Nazionale verdeoro dovrebbe rinnovare il contratto fino al 2030. Ma intanto si gode il carnevale brasiliano ... tg.la7.it Il carnevale fa il bis, bagno di folla anche per la seconda sfilataPUTIGNANO - 35.000 presenze per la seconda giornata principale del Carnevale di Putignano, che continua a stupire residenti e turisti per i suoi capolavori in cartapesta, i colori e la festa sul tema ... noci24.it Buongiorno a tutti e buon carnevale pieno di risate e divertimento soprattutto per i vostri bambini! In quanti di voi, come me, avete febbre e mal di gola A me capita quasi sempre ogni carnevale e mi sà che questa festa mi porta sempre questo scherzo ma facebook