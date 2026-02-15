Il Cantiere verso le primarie Maineri fissa gli obiettivi

Federica Maineri ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie, motivata dalla volontà di cambiare le cose nel suo territorio. La candidata ha scelto di presentarsi ieri mattina alla libreria Lungomare, in Passeggiata, dove ha spiegato i suoi obiettivi e il suo impegno. Ha invitato i cittadini a non arrendersi e a mantenere alta la partecipazione, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutti nel percorso politico.

"Fermi mai" è il motto scelto per il lancio della sua campagna elettorale da Federica Maineri che si è presentata al pubblico ieri mattina alla libreria Lungomare, in Passeggiata. In realtà c'è un ulteriore scalino da salire prima di essere una vera e propria candidata sindaca, perché la coalizione di Centrosinistra ha scelto di fare le primarie che si svolgeranno il 15 marzo. Federica Maineri è il nome di punta del Pd viareggino, ma ha con sé un ampio consenso dalla Versilia e oltre come si è visto ieri mattina: erano presenti a suo sostegno, Andrea Dominijanni per la segreteria regionale del Pd, il deputato Marco Simiani, il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, il sindaco di Camaiore, nonché presidente della provincia di Lucca, Marcello Pierucci, il segretario territoriale del Pd Riccardo Brocchini, il segretario della federazione di Lucca, Patrizio Andreuccetti, Andrea Giannecchini, ex presidente della Cna.