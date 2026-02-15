il calendario e il programma della squadra la trasferta in polonia e poi il pisa il futuro in appena cinque giorni

La Fiorentina ha annunciato il calendario delle prossime partite, con una trasferta in Polonia seguita dalla sfida contro il Pisa. Questa sequenza di impegni, in soli cinque giorni, decide gran parte del suo destino in stagione. Giovedì prossimo, i viola voleranno a Bialystok per affrontare lo Jagiellonia, poi torneranno in Italia per il derby contro il Pisa, in un momento cruciale per la classifica.

Una stagione racchiusa in cinque giorni. Non è una frase fatta ma la cruda realtà, visto che la Fiorentina tra l’impegno di giovedì prossimo a Bialystok contro lo Jagiellonia e lo scontro diretto con il Pisa nel derby di lunedì 23 febbraio si giocherà quasi tutte le sue carte sia a livello internazionale che nella lotta per non retrocedere. Paolo Vanoli lo sa bene e anche per questo, già oggi, riprenderà a far allenare la sua squadra (senza peraltro concedere nemmeno un giorno libero) nella speranza di ricevere nel frattempo buone notizie soprattutto sul fronte infortunati. Ieri a Como erano assenti sia Gudmundsson che Rugani, che - per motivi diversi - puntano con decisione a tornare a disposizione per la sfida con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

