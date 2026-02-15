Il Brindisi soffre contro il Massafra ma conquista i tre punti e difende il primato

Il Brindisi ha vinto contro il Massafra perché ha saputo resistere a lungo sotto pressione. La partita, giocata al Fanuzzi, si è rivelata dura e combattuta fino all’ultimo minuto. Nonostante le difficoltà, i biancazzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti, mantenendo saldo il primo posto in classifica.

I biancazzurri si impongono grazie alle reti messe a segno da Lobosco, nel primo tempo, e Bernaola (in pieno recupero). Secondo tempo di pura sofferenza contro la penultima, ma la difesa regge BRINDISI - Con sofferenza, il Brindisi supera anche il Massafra, in una gara dura e senza esclusioni di colpi andata in scena sul terreno di gioco del Fanuzzi, per la 28esima giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri hanno difeso il primo posto dall'assalto del Bisceglie, grazie alle reti messa a segno da Lobosco, al 25', e da Bernaola, al 95'. Nel primo tempo, gli uomini di mister Ciullo hanno avuto altre occasioni per raddoppiare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la Triestina Nel match di Serie C girone A, il Lecco conquista tre punti grazie a un rigore realizzato da Sipos. Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Brindisi, contro il caporalato una «Carta dei diritti» in italiano, inglese, arabo e albaneseUna 'Carta dei dirittì, scritta in italiano, inglese, arabo e albanese, per informare i lavoratori, in particolare quelli extracomunitari, dei loro diritti; un 'Camper del lavorò per una prima ... lagazzettadelmezzogiorno.it In prossimità della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha incontrato nei giorni scorsi don Giuseppe Dello Tore per un momento di riflessione e vicinanza a chi soffre. Insieme hanno ricordato il mess facebook