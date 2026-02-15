Il Brindisi soffre contro il Massafra ma conquista i tre punti e difende il primato

Da brindisireport.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brindisi ha vinto contro il Massafra perché ha saputo resistere a lungo sotto pressione. La partita, giocata al Fanuzzi, si è rivelata dura e combattuta fino all’ultimo minuto. Nonostante le difficoltà, i biancazzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti, mantenendo saldo il primo posto in classifica.

I biancazzurri si impongono grazie alle reti messe a segno da Lobosco, nel primo tempo, e Bernaola (in pieno recupero). Secondo tempo di pura sofferenza contro la penultima, ma la difesa regge BRINDISI - Con sofferenza, il Brindisi supera anche il Massafra, in una gara dura e senza esclusioni di colpi andata in scena sul terreno di gioco del Fanuzzi, per la 28esima giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri hanno difeso il primo posto dall'assalto del Bisceglie, grazie alle reti messa a segno da Lobosco, al 25', e da Bernaola, al 95'. Nel primo tempo, gli uomini di mister Ciullo hanno avuto altre occasioni per raddoppiare.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la Triestina

Nel match di Serie C girone A, il Lecco conquista tre punti grazie a un rigore realizzato da Sipos.

Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneri

Luka Modric ha deciso la partita, regalando al Milan una vittoria di misura contro il Pisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Brindisi, contro il caporalato una «Carta dei diritti» in italiano, inglese, arabo e albaneseUna 'Carta dei dirittì, scritta in italiano, inglese, arabo e albanese, per informare i lavoratori, in particolare quelli extracomunitari, dei loro diritti; un 'Camper del lavorò per una prima ... lagazzettadelmezzogiorno.it