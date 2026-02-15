Il bravo professore non è una buona cosa | è l’eredità nefasta dell’egualitarismo di sinistra

Il nome Giovanni Gentile è legato a un insegnamento che oggi molti considerano dannoso. La sua idea di un percorso scolastico uniforme e senza differenze ha influenzato le scuole italiane ancora oggi, più di novant’anni dopo. La scelta di uniformare l’educazione, senza distinguere tra studenti più o meno preparati, ha portato a un sistema che non premia l’impegno individuale. In molte scuole si continua a parlare di “buoni professori” come se fosse un modello da seguire, ma questa idea nasconde problemi seri. La filosofia di Gentile, con le sue radici nell’idealismo, ha contribuito a creare un’educazione che

L'impianto generale della scuola italiana è ancora quello del 1923. Giovanni Gentile, coerentemente con la sua filosofia idealistica dell'attualismo, concepì il percorso di studi come globale, cioè per tutto l'iter di uno studente fino al completamento del corso scolastico e l'eventuale accesso all'università. Dopo le elementari, gli indirizzi erano o l'Avviamento professionale con accesso agli Istituti tecnici e professionali, o il quinquennio del Ginnasio; questo si concludeva con un difficilissimo esame, e il passaggio al triennio del Liceo, con infine poderoso esame di Maturità. Era previsto un Magistrale inferiore quadriennale, e un Superiore triennale con esame di abilitazione e accesso diretto all'insegnamento elementare.