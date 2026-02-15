Il Bologna scaccia i fantasmi | Castro punisce il Torino e regala tre punti d’oro a Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano ritrova il successo e l’ossigeno dopo un mese di apnea, superando il Torino per 2-1 nel match pomeridiano della 25ª giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. In un incontro risolto interamente nella ripresa, i felsinei passano in vantaggio al 49? grazie a un’autorete di Vlasic propiziata da un cross di Rowe, subiscono il momentaneo pareggio dello stesso croato al 62?, per poi trovare il gol partita al 70? con una prodezza individuale di Santiago Castro. La vittoria consente ai rossoblù di interrompere una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, lasciando i granata di Baroni a riflettere su una gestione dei momenti chiave apparsa ancora una volta deficitaria. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Lecce batte l'Udinese 2-1 e conquista tre punti fondamentali per la salvezza.

Il sindaco di Bologna contro l'idea di un Cpr in città facebook

