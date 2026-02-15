Il 23 febbraio torna Suunto Vertical Week | sfida globale di salita

Il 23 febbraio si svolge la riapertura di “Suunto Vertical Week”, un evento che coinvolge appassionati di sport outdoor in tutto il mondo. La gara, che durerà fino al 1 marzo, invita i partecipanti a registrare le proprie salite su Strava, la piattaforma di tracking più diffusa. Ogni atleta può confrontare i propri risultati con quelli degli altri e scalare le classifiche condivise. La sfida si concentra sulla salita, spingendo i partecipanti a sfidarsi in diversi ambienti naturali, dal monte al sentiero.

Milano, 15 feb. (askanews) – Dal 23 febbraio al 1 marzo torna “Suunto Vertical Week 2026”, una sfida globale attraverso la registrazione delle proprie attività outdoor da qualunque luogo, che confluiscono sulla nota piattaforma Strava, che salva le singole performance e le mette a confronto con quelle degli altri partecipanti in classifiche condivise. “Vertical” sta per dislivello: si sommano dunque tutti i metri che si percorrono solo in salita. Se si parte a 200 metri e si arriva a 800, si accumulano 600 metri di salita. Se poi si scende e si risale, i metri di salita si aggiungono ancora: non conta però la discesa ma quanta quota si guadagna, tratto dopo tratto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026, torna la Suunto Vertical Week, la sfida globale dedicata a chi ama salire in montagna.

Sabato 31 gennaio torna la Domobianca Skialp Vertical, una gara molto attesa in montagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.