Il 22 marzo il tennis a Napoli Con Wawrinka e le palle autografate da Sinner
Il 22 marzo, il tennis tornerà a Napoli grazie a un evento con Wawrinka e palle autografate da Sinner, dopo un’edizione 2022 problematica. La scorsa stagione, il torneo si svolse su campi di cemento in condizioni discutibili e con organizzazione contestata, lasciando molti appassionati delusi. Quest’anno, il cambio di superficie verso la terra rossa promette di attirare più pubblico e di migliorare la qualità dell’evento. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle nuove regole e con una programmazione più curata, sperando di recuperare la fiducia degli appassionati.
Dal cemento alla terra rossa. Da un 250 che nel 2022 fu disastroso dal punto di vista della posa dei campi e organizzativo e che ancora cerca di capire quali sono le reali responsabilità di quanto accade a un torneo atteso dagli amanti del tennis partenopeo. Il torneo è poi diventato un 125. Gli organizzatori annunciano oltre 18.000 persone per l’appuntamento con la Guerri Napoli Tennis Cup (22-29 marzo) secondo quanto annunciato dal presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari su Il Mattino. Il che, se confermato, ne fa comunque uno dei challenger con più spettatori (Olbia ne annuncia 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo annulla 2 palle break da 15-40
Sinner e Djokovic sono ancora in campo all’Australian Open, con il punteggio che segna 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1.
LIVE Cobolli-Wawrinka 3-4, Italia-Svizzera 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA: lo svizzero cancella due palle break
Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla sfida tra Cobolli e Wawrinka, con il punteggio attuale di Italia-Svizzera 0-1.
Argomenti discussi: Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Elenchi dei cittadini che non avranno compiuto il 18° anno di età il 22 marzo 2026; Referendum, integrato il quesito. La data resta il 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti.
Chiude il ristorante Lido 84 a Gardone Riviera: ultimo servizio il 22 marzo 2026Il ristorante Lido 84 di Gardone Riviera chiude il 22 marzo 2026 dopo 12 anni e numerosi riconoscimenti internazionali. italiangourmet.it
Referendum Giustizia, il governo tira dritto: integrato il quesito ma la data resta 22-23 marzoNonostante l'ordinanza della Cassazione, il governo non cambia la data del referendum sulla separazione delle carriere ... ilfattoquotidiano.it
La primavera del tennis italiano passa da Napoli. Dal 22 al 29 marzo il Tennis Club Napoli ospiterà la Guerri Napoli Tennis Cup Atp Challenger 125, che sarà presentata martedì 17 febbraio (ore 11) nella sede storica del club. Non sarà solo una settimana di p facebook
