Il 22 marzo, il tennis tornerà a Napoli grazie a un evento con Wawrinka e palle autografate da Sinner, dopo un’edizione 2022 problematica. La scorsa stagione, il torneo si svolse su campi di cemento in condizioni discutibili e con organizzazione contestata, lasciando molti appassionati delusi. Quest’anno, il cambio di superficie verso la terra rossa promette di attirare più pubblico e di migliorare la qualità dell’evento. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle nuove regole e con una programmazione più curata, sperando di recuperare la fiducia degli appassionati.

Dal cemento alla terra rossa. Da un 250 che nel 2022 fu disastroso dal punto di vista della posa dei campi e organizzativo e che ancora cerca di capire quali sono le reali responsabilità di quanto accade a un torneo atteso dagli amanti del tennis partenopeo. Il torneo è poi diventato un 125. Gli organizzatori annunciano oltre 18.000 persone per l’appuntamento con la Guerri Napoli Tennis Cup (22-29 marzo) secondo quanto annunciato dal presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari su Il Mattino. Il che, se confermato, ne fa comunque uno dei challenger con più spettatori (Olbia ne annuncia 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il 22 marzo il tennis a Napoli. Con Wawrinka e le palle autografate da Sinner

Sinner e Djokovic sono ancora in campo all’Australian Open, con il punteggio che segna 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1.

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla sfida tra Cobolli e Wawrinka, con il punteggio attuale di Italia-Svizzera 0-1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.