Il 15 febbraio nasce Galileo Sapete che inventò termometro e coltellino svizzero?

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 febbraio 1564, a Pisa, nasceva Galileo Galilei, l’uomo che inventò il termometro e il coltellino svizzero. Quel giorno, un bambino arrivò in un momento storico in cui le scoperte tecnologiche stavano ancora dando i primi segnali di rivoluzione. Galileo avrebbe poi rivoluzionato il modo di guardare il cielo e la Terra, lasciando un segno indelebile nella scienza.

Firenze, 15 febbraio 2026 – Il 15 febbraio del 1564 nasceva a Pisa Galileo Galilei. La sua vita dimostra come e quanto la storia della scienza sia, prima di tutto, una straordinaria avventura umana fatta di contraddizioni, ambiguità ed errori. Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna, ma quanto sappiamo davvero della sua vita? Il padre del metodo scientifico è stato un personaggio affascinante, complesso, sorprendente, anche contraddittorio per certi versi. Dietro al genio che sfidò la Chiesa si nasconde un uomo dalle mille sfaccettature. ù Il poliedrico Galileo. Matematico, inventore, imprenditore e persino autore di oroscopi, Galileo è stato molte cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il 15 febbraio nasce galileo sapete che invent242 termometro e coltellino svizzero

© Lanazione.it - Il 15 febbraio nasce Galileo. Sapete che inventò termometro e coltellino svizzero?

FC 26 Ashley Young “Viaggio nel tempo” 86: il coltellino svizzero per le tue fasce

EA Sports presenta la SBC di Ashley Young, un'icona del calcio con una carriera lunga e versatile.

15 Febbraio 2026: Tra Galileo, San Faustino e un cielo incerto, riflessioni su scienza e relazioni umane.

Il 15 febbraio 2026, il cielo incerto e le celebrazioni per San Faustino rendono questa giornata particolare, mentre le riflessioni su Galileo e i legami umani si fanno più intense.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il 15 febbraio 1898 nasceva Totò, simbolo della comicità napoletana; Napoli, Falstaff al San Carlo dal 15 febbraio; Domenica 15 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Domenica 15 febbraio.

il 15 febbraio nasceDomenica 15 febbraioIl 15 febbraio 2005 nasceva Youtube. Pochi avvenimenti hanno avuto un impatto sulla storia della musica come questo, cambiandone radicalmente il modo di fruizione. Tre i fondatori: Chad Hurley, Steve ... spettakolo.it