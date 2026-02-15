Il 15 febbraio nasce Galileo Sapete che inventò termometro e coltellino svizzero?
Il 15 febbraio 1564, a Pisa, nasceva Galileo Galilei, l’uomo che inventò il termometro e il coltellino svizzero. Quel giorno, un bambino arrivò in un momento storico in cui le scoperte tecnologiche stavano ancora dando i primi segnali di rivoluzione. Galileo avrebbe poi rivoluzionato il modo di guardare il cielo e la Terra, lasciando un segno indelebile nella scienza.
Firenze, 15 febbraio 2026 – Il 15 febbraio del 1564 nasceva a Pisa Galileo Galilei. La sua vita dimostra come e quanto la storia della scienza sia, prima di tutto, una straordinaria avventura umana fatta di contraddizioni, ambiguità ed errori. Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna, ma quanto sappiamo davvero della sua vita? Il padre del metodo scientifico è stato un personaggio affascinante, complesso, sorprendente, anche contraddittorio per certi versi. Dietro al genio che sfidò la Chiesa si nasconde un uomo dalle mille sfaccettature. ù Il poliedrico Galileo. Matematico, inventore, imprenditore e persino autore di oroscopi, Galileo è stato molte cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 15 febbraioIl 15 febbraio 2005 nasceva Youtube. Pochi avvenimenti hanno avuto un impatto sulla storia della musica come questo, cambiandone radicalmente il modo di fruizione. Tre i fondatori: Chad Hurley, Steve ... spettakolo.it
Partiranno lunedì 16 febbraio i lavori per il progetto di riqualificazione urbana che interesserà le vie Galileo Galilei e via Crocefisso. L’intervento, parte del più ampio Piano Integrato d’Intervento (PII), che comprende anche le aree dell’ex Ospedale e della Cav facebook