Il 15 febbraio 1564, a Pisa, nasceva Galileo Galilei, l’uomo che inventò il termometro e il coltellino svizzero. Quel giorno, un bambino arrivò in un momento storico in cui le scoperte tecnologiche stavano ancora dando i primi segnali di rivoluzione. Galileo avrebbe poi rivoluzionato il modo di guardare il cielo e la Terra, lasciando un segno indelebile nella scienza.

Firenze, 15 febbraio 2026 – Il 15 febbraio del 1564 nasceva a Pisa Galileo Galilei. La sua vita dimostra come e quanto la storia della scienza sia, prima di tutto, una straordinaria avventura umana fatta di contraddizioni, ambiguità ed errori. Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna, ma quanto sappiamo davvero della sua vita? Il padre del metodo scientifico è stato un personaggio affascinante, complesso, sorprendente, anche contraddittorio per certi versi. Dietro al genio che sfidò la Chiesa si nasconde un uomo dalle mille sfaccettature. ù Il poliedrico Galileo. Matematico, inventore, imprenditore e persino autore di oroscopi, Galileo è stato molte cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 15 febbraio nasce Galileo. Sapete che inventò termometro e coltellino svizzero?

Il 15 febbraio 2026, il cielo incerto e le celebrazioni per San Faustino rendono questa giornata particolare, mentre le riflessioni su Galileo e i legami umani si fanno più intense.

