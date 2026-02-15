I teli di Girgenti riempiono il Circolo dei Nobili tra cinema memoria e identità

Il documentario “I teli di Girgenti” di Giuseppe Galluzzo ha attirato l’attenzione di molti al Circolo dei Nobili, dove l’evento ha riunito appassionati di cinema e storia locale. La proiezione ha portato sullo schermo testimonianze e immagini d’epoca, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra memoria e identità della città. La sala, composta da cittadini e appassionati, ha seguito con interesse le storie raccontate, creando un senso di comunità durante la serata.

Proiezione del documentario di Giuseppe Galluzzo e riflessione culturale guidata dal critico Beniamino Biondi in una serata di grande partecipazione promossa da Carola De Paoli Una sala partecipe e attenta ha accolto al Circolo dei Nobili l’iniziativa culturale “I teli di Girgenti”, culminata con la proiezione dell’omonimo documentario realizzato da Giuseppe Galluzzo. L’appuntamento ha intrecciato linguaggio cinematografico, memoria collettiva e senso di appartenenza registrando una presenza numerosa e un clima di vivo interesse. La serata, organizzata da Carola De Paoli, presidente Ande, si è caratterizzata per il profilo culturale degli interventi e per la qualità del confronto proposto al pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

