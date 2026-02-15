I teli di Girgenti riempiono il Circolo dei Nobili tra cinema memoria e identità

Il documentario “I teli di Girgenti” di Giuseppe Galluzzo ha attirato l’attenzione di molti al Circolo dei Nobili, dove l’evento ha riunito appassionati di cinema e storia locale. La proiezione ha portato sullo schermo testimonianze e immagini d’epoca, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra memoria e identità della città. La sala, composta da cittadini e appassionati, ha seguito con interesse le storie raccontate, creando un senso di comunità durante la serata.

Proiezione del documentario di Giuseppe Galluzzo e riflessione culturale guidata dal critico Beniamino Biondi in una serata di grande partecipazione promossa da Carola De Paoli Una sala partecipe e attenta ha accolto al Circolo dei Nobili l’iniziativa culturale “I teli di Girgenti”, culminata con la proiezione dell’omonimo documentario realizzato da Giuseppe Galluzzo. L’appuntamento ha intrecciato linguaggio cinematografico, memoria collettiva e senso di appartenenza registrando una presenza numerosa e un clima di vivo interesse. La serata, organizzata da Carola De Paoli, presidente Ande, si è caratterizzata per il profilo culturale degli interventi e per la qualità del confronto proposto al pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Teli di Girgenti", al Circolo dei nobili per raccontare di Pirandello, cinema e identità della città Questa domenica alle 17 al Circolo dei nobili di via Atenea si terrà “Teli di Girgenti”. Al Circolo dei nobili arriva “Amor Librorum”: mostra per raccontare la Girgenti del Settecento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Teli di Girgenti, al Circolo dei nobili per raccontare di Pirandello, cinema e identità della città - AgrigentoNotizie. Agrigento, successo al Circolo dei Nobili per I teli di GirgentiStraordinaria partecipazione e vivo entusiasmo al Circolo dei Nobili per l’iniziativa culturale I teli di Girgenti, culminata nella proiezione dell’omonimo documentario realizzato da Giuseppe Galluz ... scrivolibero.it Teli di Girgenti, al Circolo dei nobili per raccontare di Pirandello, cinema e identità della cittàUn viaggio tra memoria, linguaggio cinematografico e identità culturale della città. È questo il cuore dell’iniziativa Teli di Girgenti in programma il 12 febbraio alle ore 17 al Centro cultura cont ... agrigentonotizie.it Ho il piacere di tenere una conferenza sul rapporto fa Pirandello, il cinema e Agrigento. L'occasione è data dalla proiezione del cortometraggio "I teli di Girgenti" che ha realizzato Giuseppe Galluzzo e che presto sarà presente come contenuto extra del DVD d facebook