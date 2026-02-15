I programmi TV di oggi 15 febbraio 2026 | fiction quiz e film

Oggi, il pubblico segue con interesse la fiction “Cuori 3” su Rai 1, perché i protagonisti si ritrovano coinvolti in un nuovo caso familiare. Nel frattempo, su Canale 5, “Chi vuole essere milionario” accende le serate con domande sempre più difficili, attirando molti spettatori. Su Sky Cinema 1, invece, il film “Spy Game” porta in scena azione e suspense, con Brad Pitt e Robert Redford nei ruoli principali.

Guida ai programmi TV del 15 febbraio 2026: “Cuori 3” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5, “Spy Game” su Sky Cinema 1. La prima serata del 15 febbraio 2026 offre su Rai 1 torna Cuori 3, uno dei titoli più seguiti della fiction italiana. Rai 2 propone le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con finali e collegamenti in diretta. Su Canale 5 spazio al grande intrattenimento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo, mentre Italia 1 accende i riflettori su Le Iene, tra inchieste e satira. Per gli appassionati di cinema, la programmazione è ampia: John Wick su Canale 20 porta in scena un action adrenalinico; Un giorno di ordinaria follia su Iris offre un classico drammatico di grande intensità; Infinite Storm su Tv8 racconta una storia vera di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 15 febbraio 2026: fiction, quiz e film I programmi TV di oggi 1 febbraio 2026: fiction, quiz e film Oggi in tv ci sono diverse scelte tra fiction, quiz e film. I programmi TV di oggi 8 febbraio 2026: fiction, quiz e film Oggi, il palinsesto televisivo offre diverse opzioni per gli spettatori. Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 13 febbraio; I programmi in tv domenica 8 febbraio 2026; Programmi in TV stasera venerdì 13 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Affari Tuoi speciale, Io sono Farah e Quarto Grado; I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026: i film per San Valentino. I programmi TV di oggi 31 gennaio 2026: talent, people show e filmGuida ai programmi TV del 31 gennaio 2026: The Voice Kids su Rai 1, C'è posta per te su Canale 5, Il caso Thomas Crawford su Iris ... lopinionista.it Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 14 febbraio21.30 NON C’È DUE SENZA QUATTRO Regia di Enzo Barboni. Con Terence Hill, Bud Spencer (Commedia, 1984) Un ex galeotto che suona il sassofono e uno stuntman che ama il windsurf, si spacciano per due ... repubblica.it Buon San Valentino a tutti Che programmi avete per oggi facebook