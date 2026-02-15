I primi giorni di vera polemica nella campagna per il referendum sulla giustizia

Nei primi giorni di scontro acceso sulla riforma della giustizia, il magistrato Nicola Gratteri ha definito la proposta come un pericolo simile alla mafia, mentre il ministro Carlo Nordio ha risposto difendendo le modifiche legislative. Gratteri ha espresso preoccupazione per possibili infiltrazioni criminali, sottolineando che alcune novità rischiano di indebolire le indagini. Nel frattempo, Nordio ha insistito sulla necessità di semplificare i processi, affermando che la riforma mira a rendere più efficiente il sistema giudiziario. La discussione si è acceso dopo che entrambi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in

Il magistrato Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno accostato la riforma alla mafia, in modi diversi Dopo settimane un po’ sonnacchiose, la campagna aveva iniziato a entrare più nel vivo gli scorsi giorni per alcune dichiarazioni molto contestate del noto procuratore di Napoli Nicola Gratteri, sostenitore del “No” che si è fatto notare per aver detto che voteranno a favore della riforma «gli indagati, gli imputati, e la massoneria deviata». La dichiarazione è stata ripresa talvolta in modo distorto, facendo intendere che Gratteri avesse detto che chi voterà “Sì” è di fatto un mafioso. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I primi giorni di vera polemica nella campagna per il referendum sulla giustizia Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustizia Conte, Landini e Schlein uniscono le forze per promuovere il Referendum sulla giustizia, presentati a Como i primi Comitati per il SÌ Questa mattina a Como sono stati presentati i primi tre Comitati per il SÌ in vista del referendum sulla giustizia. Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le cure che nutrono: il progetto che accompagna le famiglie nei primi 1000 giorni di vita; I primi giorni delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, tra medaglie e polemiche; Open Day Percorso Nascita: quattro appuntamenti per futuri genitori; Triuggio: 738 rospi salvati nei primi giorni di migrazione, volontari cercansi. Secondo le Nazioni Unite almeno 6mila persone furono uccise nei primi tre giorni di offensiva delle RSF ad Al Fashir, in SudanSecondo i dati raccolti dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 6mila persone furono uccise lo scorso ottobre ad Al Fashir, in Sudan, nei primi tre giorni dell’offensiv ... ilpost.it I primi mille giorni di vita fondamentali per prevenzione precoce malattie non trasmissibiliNe discutono i pediatri della Sipps nella Consensus Help in programma oggi e domani a Napoli. Le malattie non trasmissibili rappresentano oggi il più rilevante problema sanitario sia dei Paesi ad ... quotidianosanita.it Andrea Kimi Antonelli ha concluso i primi tre giorni di test prestagionali della Formula 1 in Bahrain davanti a tutti. Ma mai come oggi il cronometro non conta. Ecco cosa è emerso davvero a Sakhir facebook Alle 16.35 qui per parlare dei risvolti politici dei primi giorni dei #GiochiOlimpiciInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com