I preservativi alle olimpiadi hanno una lunga storia
Nel 1988, le Olimpiadi introdussero la distribuzione gratuita di preservativi per promuovere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Da allora, il numero di preservativi distribuiti è cresciuto considerevolmente, arrivando anche alle ultime edizioni come Milano Cortina. Durante le gare, volontari e medici consegnano direttamente i preservativi ai partecipanti e agli spettatori. Questa iniziativa si è diffusa in modo capillare, diventando una consuetudine nelle grandi occasioni sportive.
Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina c’è una polemica sui preservativi che vengono distribuiti gratuitamente ai partecipanti: il 12 febbraio un atleta, rimasto anonimo, ha detto alla Stampa che la fornitura sarebbe terminata in appena tre giorni. Ha aggiunto che gli organizzatori si sarebbero impegnati a farne arrivare altri, ma non si sa quando. La notizia è stata ripresa da moltissimi giornali sia italiani che internazionali, dal Guardian al New York Times, ma non è la prima volta che si parla di questo tema. Al contrario: i preservativi vengono distribuiti regolarmente alle Olimpiadi (sia invernali che estive) da quasi quarant’anni, principalmente per incoraggiare il sesso sicuro e sensibilizzare sulle malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Preservativi esauriti alle Olimpiadi 2026: al Villaggio arrivano nuove scorte per San Valentino
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i preservativi sono finiti nel villaggio degli atleti a causa di una consegna ritardata.
Città Sant'Angelo premia le attività con una lunga storia alle spalle con "Botteghe storiche"
Città Sant'Angelo ha introdotto un regolamento dedicato alle attività storiche presenti sul territorio.
