I Nas scoprono una palestra irregolare | disposta la chiusura per 90 giorni

I Nas hanno scoperto una palestra senza i requisiti richiesti dalla legge a Campobello di Licata e hanno deciso di chiuderla per tre mesi. Durante il controllo, hanno trovato attrezzature non a norma e mancanza di certificazioni di sicurezza. La palestra si trovava in una zona centrale e aveva aperto da poco, attirando molti clienti locali.

Ispezione igienico-sanitaria dei militari in una struttura della zona nord-est del centro abitato. Mancano parere sanitario e titoli professionali del titolare, possibile stop definitivo in caso di mancato adeguamento Una palestra risultata priva dei requisiti previsti dalla normativa è stata chiusa a Campobello di Licata al termine di un controllo effettuato dal Comando dei Nas. L'intervento dei militari è scattato a seguito di un'ispezione igienico-sanitaria condotta in una struttura situata nella zona nord-est del centro abitato. Nel corso degli accertamenti, il Nucleo antisofisticazioni ha rilevato che il titolare dell'attività non ha esibito il parere igienico-sanitario obbligatorio relativo ai locali destinati all'attività ginnica.