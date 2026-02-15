I gol ‘made in Spain’ di Bernabé e Pellegrino catapultano il Parma di Carlos Cuesta
Il Parma di Carlos Cuesta ha ottenuto due vittorie consecutive grazie ai gol di Bernabé e Pellegrino, entrambi realizzati da giocatori spagnoli. La costante presenza di attaccanti provenienti dalla Spagna ha portato maggiore energia alla squadra, che ora si trova in una posizione più solida in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, forte della spinta derivata dai risultati recenti.
2026-02-15 18:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Due vittorie consecutive si sono catapultati Parma di Carlos Cuesta. Ha vinto a Bologna (0-1) e ha sconfitto Hellas Verona (2-1) piazzarsi al dodicesimo posto, otto punti al di sopra della salvezza. La squadra guidata da Carlos Cuesta, ex assistente di Mikel Arteta all’Arsenal. Adrian Bernabe ricevuto tra le righe di Mandela Keita controllato e impegnato a ottimo scatto dal fronte che ha sorpreso Lorenzo Montipò. Tre gol e due assist aggiunge questo corso Ex giocatore delle giovanili del Barcellona,??eletto ‘MVP’.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Parma-Genoa LE ULTIME | Cuesta chiede i gol a Pellegrino
Nel match tra Parma e Genoa, Cuesta si rivolge a Pellegrino per i gol.
Lecce-Parma 1-2 LE PAGELLE | Bernabé decisivo come Pellegrino
Analisi e valutazioni delle prestazioni dei giocatori nel match tra Lecce e Parma, conclusosi con il risultato di 1-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La doppietta di Bremer, il timbro del 'Toro' Martinez e tutti i gol Serie A Enilive; Fantacalcio, che passione: il gioco Made in Napoli fa gola alla Lega Serie A; Pnrr, Calderone 'In Lombardia risultati importanti dal programma GOL'; Coppa Italia, al Napoli non basta Vergara: Como in semifinale ai rigori.
Centravanti made in Italy: tre gol in quattro gare, il 2026 di Colombo è partito col bottoStato di grazia per Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa sta attraversando un ottimo momento di forma, suffragato anche dai gol che stanno arrivando con costanza. Una partenza in stagione col freno ... tuttomercatoweb.com
A segno Raspadori e Politano, Il Mattino: I gol 'Made in Italy' che fanno sperarePareggio amaro per il Napoli. La squadra di Rudi Garcia è stata bloccata dal Genoa sul 2-2 a Marassi. Una partita mal giocata dai partenopei capaci però di rialzare la testa e trovare il pareggio. m.tuttomercatoweb.com
- +’ La formazione di Carlos Cuesta sale a quota 29 punti in classifica. 15 punti e diciannovesima posizione, invece, per gli uomini di Paolo Sammarco #SkySport #SkySerieA #SerieA #ParmaVerona x.com
Parma Calcio 1913. . Live dalla sala stampa del Mutti Training Center la conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Hellas Verona, 25° giornata della #SerieAEnilive 2025/26 facebook