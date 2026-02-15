I gol ‘made in Spain’ di Bernabé e Pellegrino catapultano il Parma di Carlos Cuesta

Il Parma di Carlos Cuesta ha ottenuto due vittorie consecutive grazie ai gol di Bernabé e Pellegrino, entrambi realizzati da giocatori spagnoli. La costante presenza di attaccanti provenienti dalla Spagna ha portato maggiore energia alla squadra, che ora si trova in una posizione più solida in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, forte della spinta derivata dai risultati recenti.

2026-02-15 18:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Due vittorie consecutive si sono catapultati Parma di Carlos Cuesta. Ha vinto a Bologna (0-1) e ha sconfitto Hellas Verona (2-1) piazzarsi al dodicesimo posto, otto punti al di sopra della salvezza. La squadra guidata da Carlos Cuesta, ex assistente di Mikel Arteta all’Arsenal. Adrian Bernabe ricevuto tra le righe di Mandela Keita controllato e impegnato a ottimo scatto dal fronte che ha sorpreso Lorenzo Montipò. Tre gol e due assist aggiunge questo corso Ex giocatore delle giovanili del Barcellona,??eletto ‘MVP’.🔗 Leggi su Justcalcio.com

